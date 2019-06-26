الامارات | العين يعير لاعبه سعيد المنهالي لاتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يعير لاعبه سعيد المنهالي لاتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم عن تعاقدها مع مدافع فريق العين، سعيد المنهالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة. ويأتي قرار موافقة نادي للعين على إعارة المنهالي لمنحه فرصة اللعب المستمر بناء على وصية مدرب الفريق، الكرواتي ايفان ليكو. وكانت الاصابة تسببت في غياب المدافع الأيسر عن صفوف "الزعيم" لمدة عام كامل قبل أن يظهر في المباريات الرسمية نهاية الموسم الماضي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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