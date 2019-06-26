شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه آيو يصبح الهداف التاريخي لغانا في نهائيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة غانا وبنين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة حدثًا تاريخيًا للاعب أندريه آيو، مهاجم منتخب غانا، الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك السناجب.

ورفع مهاجم ستوك سيتي المعار إلى فنربخشة التركي رصيده إلى 9 أهداف، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب الغاني في كأس الأمم الأفريقية، متجاوزًا زميله الحالي أسامواه جيان، وويلبرفورس مفوم لاعب المنتخب في حقبة الستينات وفي رصيدهما 8 أهداف.

ونجح آيو في تسجيل هدف التعادل لمنتخب غانا في شباك بنين بعدما تقدم ميكايل بوتي للفريق البنيني في الدقيقة الثانية من المباراة.