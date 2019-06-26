شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان في القلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس ، أحمد الداموك (جدة)، عيسى الدوسري (الخبر) ، عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ، إبراهيم الركيان (بريدة)

غرس منذ زمن طويل في قلب شعبه -خصوصا الرياضيين- منهم الحب والعطاء فكان ليس بمستغرب أن تكن له أفئدتهم وفاء وإخلاصا، عبرت عنه كلماتهم «سلمان في قلب الرياضيين، سلمان في قلب الشعب»، وذلك خلال لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالرياضين أخيرا.

وأكد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أن استقبال خادم الحرمين الشريفين للقيادات الرياضية يمثل حدثا تاريخيا في مسيرة الرياضة السعودية، واستهلالا رائعا لمواسم قادمة حافلة بالعطاء والنماء والإنجازات.

وقال:«من الواجب أن نهنئ أنفسنا بهذه الاحتفالية التاريخية التي سعدنا بها جميعا، وهو بلاشك تكريس صادق للدعم والاهتمام الذي نجده كرياضيين من قيادتنا الرشيدة، ونحن في نادي الاتحاد فخورون بهذه الرعاية، وسعداء بما نجده من متابعة صادقة وحكيمة لأوضاع نادينا، ومن دعم بتوجيهات كريمة، ونعد بأن نكون على مستوى المسؤولية وحسن الظن بنا».

من جهته، أضاف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ: «حظينا مساء أمس الأول بشرف لقاء قائد الأمة والاستماع إلى توجيهاته الكريمة؛ ما يؤكد بلا شك حرصه ودعمه الكبير للرياضة والرياضيين، وقطاعي الرياضة والشباب، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن ندعو الله بأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم علينا نعمة الأمن والأمان».

ولفت رئيس نادي الهلال فهد بن نافل ‏إلى أن جميع الرياضيين يثمنون العناية الدائمة والاهتمام الكبير بالقطاع الرياضي، من قبل خادم الحرمين الشريفين؛ ما يدفعهم لبذل مزيد من الجهد لخدمة الوطن الغالي، ورفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية.

وأوضح رئيس نادي الشباب خالد البلطان بقوله:«تشرفنا بالاستماع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تجسد اهتمامه وحرصه على تحقيق تميز رياضي على مختلف الأصعدة، والعمل الدؤوب للوصول إلى ما تطمح له القيادة الرشيدة بما يحقق أهداف الرؤية الطموحة للوطن الغالي، ونحن محظوظون في المملكة بالدعم الكبير غير المسبوق».

Advertisements

وبين أول قائد للمنتخب السعودي لكرة القدم صالح النعيمة أنه ليس غريبا على خادم الحرمين الشريفين أن يختزل في ذاكرته النجوم الذين صنعوا جزءا من تاريخ الرياضة السعودية المشرف.

ونوه قائلا: «سلمان الحب، سلمان الوفاء، سلمان في قلب الرياضيين، سلمان في قلب الشعب، الذي غرس منذ زمن طويل حب الشعب له».

وأفاد رئيس نادي القادسية مساعد الزامل بأن استقبال خادم الحرمين الشريفين لمنسوبي الوسط الرياضي أعطاهم دفعة قوية لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الرياضة في المملكة، ورفع اسمها عاليا في جميع المحافل الدولية.

وأشار الزامل إلى أن جميع الرياضيين يقدرون ما يلقاه شباب الوطن من دعم مادي ومعنوي بتوفير المنشآت الرياضية الضخمة والملاعب النموذجية والأندية الجاهزة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي تولي اهتماماً خاصًا بأبناء وبنات الوطن في المجال الرياضي.

من جانبه، أكد رئيس نادي التعاون محمد القاسم، أن لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يأتي تأكيداً لما تحظى به الرياضة وشباب الوطن من رعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة.

وأضاف: «ثقة سيدي خادم الحرمين الشريفين ودعمه، وولي عهده الأمين يعد الدافع الأكبر لرؤساء الأندية لتقديم ما يتوافق مع تطلعات حكومتنا، ونحن بنادي التعاون نسير وفق رؤية الوطن للمستقبل، وذلك في ما يخص الشباب والرياضة، ودور النادي في الحراك التنموي والاجتماعي والثقافي مع العمل المتواصل لتحقيق النتائج الرياضية التي تتواكب مع الدعم الذي نجده دائماً من قيادتنا الرشيدة».

فيما ذكر رئيس نادي الرائد فهد المطوع أن هذا الاستقبال التاريخي سيكون خير دافع لهم لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن الغالي.