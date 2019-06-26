شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «الفراعنة» يواجه الكونغو الليلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

يواجه منتخب الفراعنة نظيره الكونغولي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية في العاشرة مساء اليوم (الأربعاء) باستاد القاهرة، يدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي فيكتور غوميز وهو أحد الحكام المميزين بالقارة السمراء.

ويسعى المنتخب المصري إلى حصد نقاط هذه المباراة أمام الكونغو الديمقراطية، حتي يستطيع التأهل إلى الأدوار القادمة بعد فوزه فى الجولة الأولى على حساب زيمبابوى.

وتعد مباراة اليوم شديدة الصعوبة فى ظل حرص منتخب الكونغو على تحقيق نتيجة إيجابية، بعد خسارته فى المباراة الافتتاحية أمام أوغندا بهدفين دون رد، من ثم فهو يريد تعويض خسارته مستفيدا من قدرات لاعبيه.

وأكد المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أجيري جاهزية لاعبيه بدنيا للمواجهة.

وقال في مؤتمر صحافي: «جاهزون بدنيا ولا نعاني من أية مشكلات، ونعرف فريق الكونغو، وذاكرنا المنافس جيدا ونتطلع للفوز».

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وأضاف: «أميل دائما للعب الهجومي وكل العناصر الهجومية تدافع بشكل جيد، فمثلا أمام زيمبابوي خلقنا 19 فرصة، منها 8 على المرمى، وفي المباريات الودية ضد غينيا وتنزانيا خلقنا مزيدا من الفرص ولم نفقد الكرة كثيرا».

واستطرد: «اللعب الهجومي يثير حماسي دائما وأعمل على تحسين بعض السلبيات، الكونغو كان بإمكانها تحقيق نتيجة أفضل أمام أوغندا، وكذلك مصر أمام زيمبابوي، نعم لدينا أداء أفضل مما ظهرنا عليه في الافتتاح».

من جهته، قال المدير الفني لمنتخب الكونغو فلوران إيبينغي: «الخسارة من أوغندا كانت صعبة ولكنها الحياة، ويجب فورا العمل والتجهيز للقاء المنتخب المصري ولابد من الفوز وحصد الثلاث نقاط».

وأوضح أنه عندما يقرأ الإحصائيات فإن فريقه قدم مستوى سيئا أمام أوغندا، ولم يكن اللاعبون في المستوى المطلوب، والكل كان خارج المستوى ولكن بعد الخسارة الفريق تعاهد على الفوز.

وينظر لمباراة مصر بوجهة نظر مختلفة، فهو فريق يلعب على أرضه ووسط جماهيره ويحتاج للفوز من أجل التأهل، وفي المقابل، هدف فريقه هو الفوز والعودة لأجواء المنافسة على بطاقة التأهل.