الاسماعيلي يخوض مران صباح اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يواصل فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم الاربعاء على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الزمالك.
وأجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عدة تعديلات على برنامج التحضير بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وكان من المقرر إقامة التدريبات على فترتين، قبل أن يتم الاستقرار على إقامتها فترة واحدة بسبب ارتباط استاد الإسماعيلية باستضافة مباريات المجموعة الأخيرة من البطولة
وسيخوض الفريق اليوم الاربعاء مران صباحى على أن يؤدى مباراة ودية مع القناة غدا الخميس على ملعب الأخير.
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