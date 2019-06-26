شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته المكثفة في التتش قبل السفر لمعسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش بعد العودة من الراحة التى حصل عليها الفريق عقب مباراة الأسماعيلي بالدوري في مايو الماضي.

ويتدرب الاهلي على مرة واحدة اليوم قبل أن يتدرب غداً على مرتين، بعدما بدأ الفريق يوم السبت الماضي الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في الدوري المحلي ومن بعدها مباراة بيراميدز في كأس مصر .

ويسافر الاهلي يوم 5 يوليو المقبل لأسبانيا لإقامة معسكر خارجي بها إستعداداً للموسم الجديد.

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ويعكف الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي على رفع الحمل البدني للاعبين خلال التدريبات فى الفترة الحالية، بعد العودة من الأجازة.