شكرا لقرائتكم أحمد دويدار يبدأ برنامج التأهيل للإنخراط فى تدريبات الانتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أحمد دويدار مدافع الانتاج الحربى فى تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل من إصابة وتر أكيليس تمهيداً للإنخراط فى تدريبات فريقه التى تنطلق يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد وتعرض دويدار للإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا نهاية يناير الماضى. وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء، وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكهم 44.

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