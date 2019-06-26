أحمد رؤوف في الساحل لقضاء اجازته...

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جدة - عمرو شويل توجه أحمد رؤوف مهاجم الاهلى والانتاج الحربى السابق للساحل الشمالى لقضاء أجازته والتفكير بجدية فى المرحلة المقبلة بعد رحيله عن الانتاج الحربى بالتراضى . وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. Advertisements وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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