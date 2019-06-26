ملف الثلاثاء.. استقالة آل الشيخ.. ورمضان يستعد للرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019، والتي جاء أبرزها استقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الاتحاد العربي.
وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:
"جوميز" حكما لمواجهة مصر والكونغو
أجيري يرد على "منتقدي صلاح" وأنباء استبعاد وردة من المنتخب
أول تعقيب من المحمدي على واقعة "انستجرام"
هيدرسيفلد يرفض عرض الأهلي لتمديد إعارة رمضان صبحي
الخليج 365 يكشف.. هيدرسفيلد يطلب أضعاف عرض الأهلي للاستغناء عن رمضان
مصدر في الزمالك يكشف لمصراوي كواليس المفاوضات الجديدة لضم بن شرقي
تُهدد بالانسحاب من أمم أفريقيا.. كواليس أزمة منتخب نيجيريا في الإسكندرية
مران الأهلي.. رمضان يجمع متعلقاته للرحيل.. وعودة الأجانب
أولى خطوات الدفاع عن اللقب تبدأ بنجاح.. الكاميرون تقهر غينيا بيساو
مدرب تونس السابق: معلول يأتي أولا ومن ثمّ يأتي الآخرون
وكيل رمضان يوضح إمكانية انتقاله للزمالك.. ويكشف خطوة جديدة من الأهلي
رسمياً.. المقاصة يضم صلاح أمين حتى صيف 2021
بالفيديو.. بنين تخطف تعادلا مثيرا أمام غانا بكأس الأمم الأفريقية
تركي آل الشيخ يُعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين
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