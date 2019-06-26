جوزيه: صلاح لا يستطيع فعل المعجزات بمفرده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، أن الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر لا يستطيع فعل المعجزات بمفرده، مؤكدًا على ضرورة تقديم المساندة له في مباريات أمم إفريقيا.

وكان المنتخب المصري استهل مشواره في أمم إفريقيا 2019 بالفوز على زيمبابوي (1-0) يوم الجمعة الماضي في ستاد القاهرة، ويعود الفضل إلى محمود حسن تريزيجيه صاحب الهدف الوحيد.

وقال جوزيه عبر قناة "MBC مصر": "محمد صلاح لا يستطيع إيجاد الحلول بمفرده، على الرغم من كونه واحدًا من أفضل اللاعبين في بطولة أمم إفريقيا وليس على مستوى منتخب مصر فقط".

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وأضاف: "صلاح لا يستطيع فعل المعجزات وحده، لقد خاض أكثر من 60 مباراة مع ليفربول هذا العام، واللاعبين الأفارقة أقوياء جدا من الناحية البدنية، وبالتالي يجب أن يجد المساندة من زملاءه".

يُذكر أن منتخب مصر يستعد حاليا لمواجهة نظيره الكونغولي مساء اليوم الأربعاء في ستاد القاهرة بتمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لـ"كان 2019".