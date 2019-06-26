رياضة | أحد ضيوف مصر الأفارقة: مصر تستطيع تنظيم كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحد ضيوف مصر الأفارقة: مصر تستطيع تنظيم كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السنغالي إبراهيم با، إن مصر نجحت كثيرا في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا، والجميع يقول إنها تستطيع تنظيم كأس العالم.



وأضاف في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، أن مصر تمتلك المهندسين الأفضل في العالم.



وأشار إلى أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، لأنه تعلمها في المدرسة، بالسنغال، وعندما جاء لمصر تعلم اللهجة المصرية.