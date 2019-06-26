رياضة | مفاجأة في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستقر المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، على التشكيل الذي من المقرر أن يخوض به مباراة الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" على نية الجهاز الفني لمنتخب مصر على تفيير مهاجم الفراعنة أمام الكونفو، بعد اداؤه المتواضع خلال الجولة الأولى أمام زيمبابوي والتي انتهت لصالح مصر بهدف دون رد أحرزه اللاعب محمود حسن تريزيجه

واستقر أجيرى على الدفع بـ:

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حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: أحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى وأيمن أشرف.

الوسط: طارق حامد ومحمد النني وعبدالله السعيد، ومحمد صلاح .

الهجوم: أحمد على.