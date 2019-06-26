رياضة | نيمار يقترب بشدة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يقترب بشدة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك تطورات جديدة في انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة.



وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نيمار أبلغ برشلونة موافقته على شروط العقد الذي قدمه البرسا دون الخوض في مفاوضات.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قرار نيمار يرجع لرغبته في العودة إلى اللعب في الدوري الإسباني ومع برشلونة تحديدًا.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن عقد نيمار مع برشلونة يبلغ 5 مواسم ويصل الراتب السنوي فيه إلى 24 مليون يورو وهو قريبًا لما كان يحصل عليه نيمار فور التجديد الأخير مع البارسا.



ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن العلاقات السيئة بين برشلونة وباريس سان جيرمان قد تصعب عملية انتقال نيمار إلى البرسا في الصيف الحالي.



يذكر أن العديد من تقارير في الآونة الأخيرة أن مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان تغير في مؤخرًا بعد تصريحات ناصر الخليفي رئيس النادي بأنه لم يتم إجبار نيمار على الانضمام إلى الفريق في صيف 2017، وأشارت التقارير إلى أن تصريحات الخليفي بأنه لم يعد يتحمل سلوك نيمار وهو تلميح لإمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.