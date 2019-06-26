رياضة | رغم التوديع المبكر.. هدف يتوج مشاركة السعودية بالمونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حصول هدف المنتخب السعودي على المركز الثاني كأجمل هدف في كأس العالم تحت 20 سنة بولندا 2019.

وحصل هدف فراس البريكان على المركز الثاني، بعدما أحرزه أمام بنما في الجولة الثالثة، والتي احتفت به "فيفا" حينها حيث قاموا بتشبيهه بأهداف الهولندي دينيس بيركامب والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وفشل المنتخب السعودي في تحقيق أي نقطة بالبطولة، بعدما تعرض للخسارة في 3 مباريات أمام فرنسا، مالي، بنما.