بعد الاتحاد العربي.. تركي آل الشيخ يستقيل من الرئاسة الشرفية لـ ناديين سعوديين

حسام رضوان

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية استقالته من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون السعوديين.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر": كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون، شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن استقالته من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك : "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة...