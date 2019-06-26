الجولة الأولى لأمم إفريقيا في أرقام.. هدّاف البطولة والأكثر مراوغةً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختتمت منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، في البطولة التي يشارك خلالها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية منذ انطلاقها عام 1957.

اليوم الخامس من أمم إفريقيا شهد فوز الكاميرون حامل اللقب على غينيا بيساو بنتيجة (2-0)، وتعادل منتخب غانا مع بنين (2-2) ضمن منافسات المجموعة السادسة للمسابقة.

وتُستأنف النسخة الـ32 من البطولة مساء الأربعاء حين تلتقي نيجيريا بغينيا وأوغندا بزيمبابوي، قبل أن يلعب المنتخب المصري ثاني مبارياته في الكان بمواجهة الكونجو الديموقراطية.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية أبرز أرقام الجولة الأولى لـ"كان 2019":

- لُعبت 12 مباراة افتتحها المنتخب المصري يوم الجمعة بالفوز على زيمبابوي (1-0) في ستاد القادر.

- لم يتحقق التعادل السلبي في أي لقاء، حيث شهدت جميع المباريات أهدافًا.

- سُجل 27 هدفا في الـ12 مباراة، بمعدل 2.25 هدفًا في كل مباراة، ويعتبر محمود حسن تريزيجيه صاحب أول هدف في المسابقة.

- أكبر انتصار كان فوز مالي على موريتانيا بنتيجة (4-1)، وهو اللقاء الذي شهد أكبر عدد من الأهداف.

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- تم احتساب 5 ضربات جزاء تم تسجيلهم جميعًا بنسبة نجاح 100%.

- تم إشهار 34 بطاقة صفراء، وكان لمنتخب تنزانيا نصيب الأسد بعد تلقيه أربعة إنذارات في المباراة التي خسرها أمام السنغال (2-0).

- حالة الطرد الوحيدة كانت من نصيب جون بوي لاعب غانا بعد تلقيه الإنذار الثاني في مباراة بنين.

- لاعب نامبيبيا إتامونوا كيميني صاحب أول هدف عكسي، وهو الذي منح الثلاث نقاط للمنتخب المغربي في الوقت القاتل.

- ميكائيل بوتي لاعب بنين صاحب أسرع هدف في البطولة، حيث جاء بعد دقيقة و44 ثانية في مرمى المنتخب الغاني.

- بوتي (34 عاما) هو هدّاف النسخة الحالية لأمم إفريقيا حتى الآن برصيد هدفين، بعد إحراز أول ثنائية في البطولة خلال مباراة غانا.

- يعد المغربي سفيان بوفال أكثر اللاعبين مهارة في البطولة (8 مراوغات).

- يعد المصري محمد صلاح أكثر اللاعبين تسديدا برصيد (7 تسديدات).