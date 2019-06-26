دماء في الملعب وأهازيج بالمدرج.. الصورة تتحدث فى "ألبوم" الجولة الأولى لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - أسامة عبد النبي وجلال المسيري ومحمد حسام الدين وأحمد جمعة وروجيه أنيس ونادر نبيل ومحمود بكار وأحمد طرانه وأحمد النجار ومحمود عبد الناصر وحازم جودة

5 أيام هي حصيلة الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة ما بين 21 وحتى 19 يوليو، والتي شهدت العديد من الأحداث على مستوى النتائج والمواقف للمنتخبات الـ 24 المشاركة في الكان.

الجولة الأولى لدور المجموعات شهدت إقامة 12 مباراة ضمن 6 مجموعات تحتضنها كل من القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

الأيام الخمس طوال مدة لعب مباريات الجولة الأولى شهدت العديد من المواقف ما بين احتفالات اللاعبين بأهدافهم والتي وصلت لـ 27 هدفا سجلت خلال الجولة.