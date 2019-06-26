رئيس هيئة استاد القاهرة: سنُكمل التعديلات بعد كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، إنهم كانوا على دراية بالمشاكل والأخطاء الموجودة في الملعب خلال الفترة الماضية؛ حيث كانوا يحاولون تغييرها على قدر الإمكان لذا استطاعوا في وقت صغير الاستعداد لبطولة كأس الأمم.

واستضاف استاد القاهرة مباراة الافتتاح لبطولة كأس أمم أفريقيا والتي انتهت بفوز مصر على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن "تريزيجيه".

وأضاف درويش ـ في تصريحات تلفزيونية له مساء اليوم الثلاثاء ـ:"باق التعديلات لاستاد القاهرة ستكون بعد بطولة كأس أمم أفريقيا كما أن المباراة الثانية للبطولة ستظهر بصورة أفضل من الافتتاح".

وأتم رئيس هيئة استاد القاهرة حديثه بالإشارة إلى أن أبواب الملعب ستُفتح يوم غد الأربعاء من الرابعة والنصف الخامسة؛ استعدادًا لمباراتي أوغندا وزيمبابوي في السابعة مساءً ولقاء مصر والكونغو في العاشرة