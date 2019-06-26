الارشيف / اخبار الرياضه

تركي آل الشيخ يُعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد نجاح النسخة الجديدة من البطولة تحت رئاسته.

وغرد تركي آل الشيخ ـ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم الثلاثاء ـ :"بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأتم تركي تغريدته بقوله:"كما اتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يُعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا