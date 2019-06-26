تركي آل الشيخ يُعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد نجاح النسخة الجديدة من البطولة تحت رئاسته.

وغرد تركي آل الشيخ ـ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء اليوم الثلاثاء ـ :"بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأتم تركي تغريدته بقوله:"كما اتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".