سيدورف: راض عن أداء لاعبي الكاميرون في مواجهة غينيا بيساو.. والبدايات غالبًا ما تكون قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراي ـ ( أش أ):

أكد الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، على صعوبة المباراة التي خاضها منتخبه أمام غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا (مصر 2019).. مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن بدايات البطولات المجمعة غالبًا ما تكون قوية على جميع المنتخبات.

وقال سيدروف - خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين نظيفين - "واجهنا صعوبة في الشوط الأول، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني".. مضيفا "راض عن الفوز والذي سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادىء.. فقد واجهنا منتخب منظم، ولم تكن مباراة سهلة كما تصورها البعض".

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وأعرب سيدورف عن تمنياته في أن يوافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على استبدال اللاعب جويل تاجوى، وخاصة بعد التقدم بالتماس ثان من قبل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

من جانبه، هنأ بيسارو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، المنتخب الكاميروني أحد كبار القارة وأحد المرشحين الدائمين للفوز بالألقاب.. وقال "منتخبي لم يكن سيئًا اليوم وقدمنا أداء جيدا في الشوط الأول، ولاحت لنا عدة فرص للتهديف، ولكن خبرة منتخب الكاميرون ولاعبيه تفوقت في النهاية".

وأضاف بيسارو قائلا "سنسعى لتصحيح أخطاءنا في الجولة الثانية بالمجموعة؛ لتحقيق حلمنا بالصعود إلى الدور التالي من البطولة".