لاعب غانا يحصد أول بطاقة حمراء في كأس الأمم الأفريقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى جون بوي، لاعب منتخب غانا اول بطاقة حمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وأشهر حكم مواجهة غانا وبنين البطاقة الحمراء في وجه لاعب النجوم السوداء مع حلول الدقيقة 55 من زمن المباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وأصبح بوي أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في بطولة امم أفريقيا بمصر 2019، حيث كانت تشير النتيجة حين خرج لاعب غانا لتقدم منتخب بلاده بهدفين لهدف.

وفي لقاء ضمن نفس المجموعة السادسة، كان منتخب الكاميرون نجح في الفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد.