بالصور.. المنتخب يؤدي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الكونغو بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خاض لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة الكونغو.
ويواجه منتخب مصر، مساء الاربعاء، نظيره الكونغولي في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وحرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على حضور مران المنتخب المصري بستاد الكلية الحربية مساء اليوم لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين.
وكان منتخب مصر قد حقق فوزا في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية 2019 أمام زيمبابوي بهدف دون رد، سجله محمود حسن تريزيجيه.
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