تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة للترفيه بالسعودية استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

لكرة القدم، كما تمنى التوفيق للرئيس القادم والأندية العربية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على

موقع التواصل الاجتماعي : "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربيلكرة القدم، وأتمنى التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وكانت البطولة العربية للأندية قد انتهت بتحقيق النجم الساحلي التونسي لقبها على حساب الهلال السعودي، وشارك في النسخة الماضية من البطولة العربية من الفرق المصرية كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.