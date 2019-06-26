الارشيف / اخبار الرياضه

تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة للترفيه بالسعودية استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لكرة القدم، كما تمنى التوفيق للرئيس القادم والأندية العربية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على

موقع التواصل الاجتماعي : "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
لكرة القدم، وأتمنى التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وكانت البطولة العربية للأندية قد انتهت بتحقيق النجم الساحلي التونسي لقبها على حساب الهلال السعودي، وشارك في النسخة الماضية من البطولة العربية من الفرق المصرية كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا