تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة للترفيه بالسعودية استقالته من رئاسة الاتحاد العربي
وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية علىموقع التواصل الاجتماعي : "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي
وكانت البطولة العربية للأندية قد انتهت بتحقيق النجم الساحلي التونسي لقبها على حساب الهلال السعودي، وشارك في النسخة الماضية من البطولة العربية من الفرق المصرية كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري.
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