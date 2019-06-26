المكافآت تنهال على ناشئي السلة عقب الفوز بالبطولة العربية

قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي صرف مكافآت للاعبي المنتخب الوطني عقب الفوز بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة التي تستضيفها مصر بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وتصرف المكافآت حسب لائحة الوزارة ويحصل كل لاعب علي 6 الآلف جنية، بالإضافة إلى مكافآت الاتحاد العربي لكرة السلة. وتوج المنتخب المصري باللقب العاشر مساء اليوم الثلاثاء عقب التغلب علي منتخب لبنان بنتيجة 70/61. وكان يشارك في البطولة العربية ستة منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين.

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