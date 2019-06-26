هولندا تتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات بعد الفوز على اليابان

تغلب المنتخب الهولندي للسيدات علي نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء علي ضمن مبارياتدور الـ16من كاس العالم للسيدات المقامه بفرنسا.
سجل اهداف اللقاء ليكي مارتينز هدفين للمنتخب الهولندي
وبهذه النتيجة يتاهل المنتخب الهولندي الي ربع النهائي ويلتقي مع المنتخب الهولندي بينما ودعت اليابان البطولة.
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