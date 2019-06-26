رسميًا: إيفرتون تضم أندريه جوميز من برشلونة

اعلن نادي ايفرتون الانجليزي تعاقده مع اندريه جوميز لاعب نادي برشلونة الاسباني خلال الميركاتو الحالي مقابل 22 مليون يورو . يورو . وكان ايفرتون نجح في الموسم الماضي في ضم اللاعب البرتغالي علي سبيل الاعارة مقابل 2 مليون يورو. ويذكر ان برشلونة تعاقد معه في صيف 2016مقابل 35مليون يورو قدما من صفوف نادي فالنسيا ولم يشارك كثير مع برشلونة.

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