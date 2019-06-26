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مدافع نابولي يقترب من العودة للدوري الإسباني

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اقترب المدافع الإسباني راؤول ألبيول لاعب فريق نابولي الإيطالي من العودة الي الدوري الاسباني خلال الفتره المقبلة.

اكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الايطالية، أن ألبيول يقترب بشدة من العودة الي صفوف الدوري الاسباني

عبر بوابة فياريال الذي يرغب في التعاقد معه خلال المركاتو الصيفي الحالي.

واشارت الصحيفة أن فياريال مستعد لدفع أربعة ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في

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عقده مع نادييه الايطالي حيث ينتهي تعاقد مع نابولي بحلول عام 2021.

ولم يشارك ألبيول كثيرًا مع فريقخ نابولي سوي في 26لقاء ما بين الدوري ودوري الأبطال وكان بسبب الإصابة.

الجدير بالذكر أن ألبيول كان لاعبًا ضمن صفوف قبل انتقاله إلى نابولي.

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