رياضة | أسوان يتعاقد مع ثنائي الداخلية والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوان يتعاقد مع ثنائي الداخلية والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس إدارة نادي أسوان دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمنافسات الموسم المقبل من الدوري الممتاز.

وقام الفريق الأسواني بالحصول على توقيع اللاعب عبدالعزيز الشاعر مهاجم الداخلية والمقاولون السابق.

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كما نجح الفريق الصاعد مؤخرا من القسم الثاني، في ضم اللاعب نصر رمضان، لاعب وسط مدافع فريق مصر المقاصة، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر .

حضر توقيع العقود مجدي عبد العاطى المدير الفني للفريق الأسواني صاحب إنجاز التأهل من القسم الثاني.