رياضة | وزير الرياضة يستقبل رئيس جمهورية غانا باستاد الاسماعيلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يستقبل رئيس جمهورية غانا باستاد الاسماعيلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق مهاب ممهيش رئيس هيئة قناة السويس واللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية، نانا اكوفو أدو رئيس جمهورية غانا باستاد الإسماعيلية وذلك لمتابعة مباراة غانا وبنين في المجموعة السادسة لبطولة الامم الافريقية.

وانتهت مباراة غانا وبنين بالتعادل الإيجابي 2-2 بالمجموعة التي تقام بالاسماعيلية مع منتخب بنين، حيث انتهت المباراة الاولي بين منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو بفوز منتخب الكاميرون بهدفين نظيفين.

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حضر المباراة السيد ياو اوسافو مارفو رئيس الوزراء الغاني، اماجو ميلفين بينيك نائب رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، بول اوكوه سفير غانا بمصر،

ومن المقرر أن يلاقي غدا المنتخب المصري منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث يسعي المنتخب الوطني للفوز ليضمن تاهله إلي دور ال ١٦.