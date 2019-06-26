رياضة | التعادل الإيجابي يحسم الموقعة المثيرة بين غانا وبنين في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم الموقعة المثيرة بين غانا وبنين في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق المباراة المثيرة التي جمعت بين منتخب غانا ونظيره بنين، والتي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية بالجولة الأولى للمجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا مصر ٢٠١٩.

تقدم منتخب بنين مبكرا عن طريق ميكايل بوتي في الدقيقة ٢ بعدما انفرد بحارس الفريق الغاني ووضعها داخل الشباك، ومن تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمكن أندريه أيو من إدراك التعادل لمنتخب غانا في الدقيقة ٩، ثم أضاف شقيقه جوردان أيو الهدف الثاني لرجال المدرب كيسي في الدقيقة ٤٢ بعدما انفرد بحارس بنين واضعا الكرة داخل الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم غانا بهدفين مقابل هدف للفريق البنيني.

Advertisements

وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة ٥٤ أكمل منتخب غانا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه جون بوي لحصوله على البطاقة الحمراء، ليستغل منتخب بنين النقص العددي ويحرز ميكايل بوتي الهدف الثاني له ولفريق والتعادل في الدقيقة ٦٣، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وبهذه النتيجة حصد كل منتخب نقطة في رصيده ليحتلان المركز الثاني والثالث في المجموعة السادسة خلف الكاميرون صاحب الصدراة الذي فاز اليوم على غينيا بيساو بهدفين دون رد، فيما تذيل منتخب غينيا المجموعة.