رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيا التوفيق للرئيس المقبل.

وغرد أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"بعد انتهاء السنة الاولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية".

وأضاف "كما اتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الايام".