رياضة | محمد هلال: توقيعي مع نادر شوقي "خطوة جيدة" وأحلم بالاحتراف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد هلال: توقيعي مع نادر شوقي "خطوة جيدة" وأحلم بالاحتراف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف محمد هلال لاعب فريق وادي دجلة، توقيعه مع نادر شوقي بـ "الخطوة الجيدة".

وقال هلال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "قدمنا موسما جيد، وعلى المستوى الشخصي موسم ناجح بالنسبة لي".

وأردف: "واجهتنا في البداية صعوبات، ولكن في النهاية استطعنا أن نقدم عمل جيد، كان ينقصنا فقط مدرب مثلا تاكيس جونيس".

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وواصل: "توقيعي مع نادر شوقي خطوة جيدة للغاية، أحلم بالاحتراف الخارجي".

وعن انضمامه للقطبين أتم كلماته : "أحلم بالاحترام وان لم يحدث فخطوة الانتقال للقطبين شرف كبير، ولكن أنا على ذمة وادي دجلة وأي خطوة ستكون عن طريق النادي".