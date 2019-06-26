رياضة | سيدورف يعلق على فوز الكاميرون ببطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدورف يعلق على فوز الكاميرون ببطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، إن الجولة الأولى فى البطولات المجمعة غالبًا ما تكون صعبة.

وأضاف سيدروف خلال المؤتمر الصحفي لمباراته أمام غينيا بيساو، واجهنا صعوبة فى الشوط الأول ولكن الأداء تحسن بالشوط الثاني .

وتابع : أشعر بالرضى للفوز والذى سيجعلنا نستعد للجولة الثانية بشكل هادىء فقد واجهنا فريق غينيا المنظم ولم تكن مباراة سهلة كما تصورها البعض.

وواصل سيدورف : لدي أمل أن يوافق الاتحاد الإفريقي على استبدال لاعبنا جويل تاجوي بعد رفضه الأول وقد قدمنا التماس ثاني وأرجو أن ينال موافقته.