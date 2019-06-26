رياضة | البنيني مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف بأمم إفريقيا 2019 في شباك غانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنيني مايكل بوتيه يسجل أسرع هدف بأمم إفريقيا 2019 في شباك غانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مايكل بوتيه لاعب منتخب بنين في احراز أول أهداف منتخب بلاده في شباك منتخب غانا خلال المباراة المقامة بين المنتخبين حاليًا على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وجاء هدف مايكل بوتيه بعد مرور دقيقة و 43 ثانية من بداية اللقاء من خطأ فادح في التغطية الدفاعية من مدافعي منتخب غانا استغله بوتيه ثم اخترق منطقة الجزاء من العمق ورواغ مدافعي غانا ثم سدد الكرة بشكل متقن من اسفل جسد الحارس سكنت الشباك.

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وأصبح هدف "بوتيه" أسرع هدف في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا 2019 حتى الآن.