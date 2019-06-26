رياضة | حوار| بيليات: تنظيم مصر لـ"الكان" رائع ومازال أمامنا فرصة للصعود.. وهذه حقيقة انتقالي إلى الأهلي أو الزمالك!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار| بيليات: تنظيم مصر لـ"الكان" رائع ومازال أمامنا فرصة للصعود.. وهذه حقيقة انتقالي إلى الأهلي أو الزمالك! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الزيمبايوي خاما بيليات واحد من أشهر اللاعبين الأفارقة المعروفة للجماهير المصرية، نظرا لتواجده مع فريق صان داونز أثناء مواجهة الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

"الخليج 365 الرياضي" حرص على إجراء حوار مع خاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي ولاعب صن داونز الجنوب أفريقي السابق وكايزر تشيفز الحالي وجاء كالتالي:

في البداية ما رأيك في مراسم الاحتفال الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر؟

الافتتاح كان أكثر من رائع وأتوقع نجاح كبير للبطولة على مستوى التنظيم، وعلى المستوى الفني أيضا لجميع الفرق.

كيف يستعد منتخب زيمبابوي لمواجهة أوغندا؟

اعتقد أننا من الممكن ان نقدم مباراة جيدة ولدينا فرصة للتسجيل والمنافسة على التأهل للدور المقبل من البطولة.

ماذا افتقدتم في مباراة مصر وما هي أسباب الهزيمة ؟

افتقدنا لاتخاذ القرار الصحيح وأعتقد أننا دافعنا بشكل جيد جدا وكان يجب علينا أن نبذل جهد أكبر من تسجيل الأهداف وتحقيق نتيجة طيبة.

انت اسم معروف جيدا في الصحافة المصرية وهناك منافسة قوية عليك بين الأهلي والزمالك.. ما تعليقك ؟

لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال ولكني أحببت ترديد اسمي بين الأندية المصرية والمصريون رائعون، أتابع مباريات الفرق المصرية وأركز حالياً مع فريقي.

هل كان يوجد مفاوضات قبل ذلك من الزمالك؟

تلقيت أكثر من عرض مصري خلال السنوات الماضية ولكن الأمور لم تكتمل بالنجاح.

ما رأيك في آداء منتخب مصر خلال مواجهة زيمبابوي ؟

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لاعبو مصر قدموا مباراة جيدة وكانوا يعلمون متى يمررون الكرة لبعضهم والتقدم للمرمى ونحتاج للتعلم أكثر من ذلك وبصراحة، لم أركز مع أي لاعب كان الأفضل فيهم اليوم وكلهم كانوا جيدون.

هل سترحل عن فريقك في الموسم المقبل وهل من الممكن أن نراك في الدوري المصري قريبا ؟

أركز في الوقت الحالي في البطولة الإفريقية وزملائي في المنتخب يدعموني بشكل كبير، ولا يوجد أي تعليق بخصوص مستقبلي في اي فريق آخر.

ما تعليقك على الجماهير المصرية في مباراة الافتتاح؟

طريقة الجمهور المصري في تشجيع منتخبهم مذهلة وأحببتها كثيرًا والتزمنا في المباراة بالاحترافية وبالتركيز وارتكبنا القليل من الأخطاء وكنا نعرف متى نسدد على مرمى المنتخب المصري.

كيف تستعدون لمواجهة أوغندا؟

أعتقد أنه يجب علينا أن نشاهد مباراة مصر مرة أخرى ونرى ماذا يجب أن نفعل ويجب أن نكون واثقين بأنفسنا أكثر والتركيز في مواجهة أوغندا، فهم فريق جيد للغاية ويجب أن نركز كثيراً عند مواجهتهم

كيف ترى فرصة فريقك في الصعود للدور المقبل؟

تحدثت مع زملائي عقب مباراة مصر ويجب علينا التركيز في مواجهة أوغندا ولا أعلم ما الذي سيحدث، ولكن فرصتنا في الصعود مازالت موجودة.

هل الخسارة بهدف فقط قد تساهم في صعودكم للدور المقبل؟

أعتقد أننا التزمنا في مباراة مصر بالاحترافية، وبذلنا جهدا كبيرا حتى لا نخسر بنتيجة ثقيلة وستكون مباراة مصر درس لنا للتعلم من أخطائنا في المواجهات المقبلة.

في النهاية كيف تشعر بالأجواء هنا في مصر؟

سعيد لتمثيل بلادي في تلك البطولة المقامة في مصر، الأجواء هنا جيدة جدا والجميع يشعر بالسعادة، وعلى المستوى الشخصي أسعى للاستفادة من هذه البطولة من أجل تحسين مستواي وتطويره.