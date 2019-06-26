رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. تأجيل صفقة القرن وتحديد بديل بوجبا وبيريز يرصد لاعب من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء.. تأجيل صفقة القرن وتحديد بديل بوجبا وبيريز يرصد لاعب من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول فابيان رويز نجم نابولي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم نابولي

يستهدف مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، إن ريال مدريد وضع فابيان كحل بديل للفرنسي بول بوجبا، بعد تعقيد المفاوضات مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويريد ريال مدريد دخول صفقة فابيان رويز مع خاميس رودريجيز، والذي يرغب الفريق الإيطالي في الحصول على خدماته في الصيف.

يذكر أن الإسباني فابيان رويز قد انضم إلى نابولي في الصيف الماضي، وذلك مقابل 30 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريال بيتيس.

- مدريد يؤجل التعاقد مع مبابي العام المقبل

قرر مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، تأجيل المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق، للعام المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا الإسبانية" في تقريرها، أن ريال مدريد يرغب في التوقيع مع كيليان مبابي، ولكن النادي الملكي ليس على عجلة من أمره، وفي نفس الوقت لن يتوقف النادي عن سعيه نحو التوقيع مع اللاعب الشاب.

وأضافت الصحيفة، أن مدريد ينوي التعاقد مع اللاعب في صيف 2020 المقبل، بسبب رغبة النادي الباريسي في الاحتفاظ بنجومه للعام المقبل، وعدم استعداد بيريز في الدخول بصدام حالي مع إدارة سان جيرمان، بالوقت الحالي.

واختتمت الصحيفة، أن النادي الملكي وضع خطة متقنة للظفر باللاعب ولكن ليس في الوقت الحالي، ولكن ربما في صيف 2020.

- رويز على طاولة مدريد خلال الصيف

وضع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، فابيان رويز لاعب نابولي الإيطالي، للحصول على خدماته خلال الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "آس الإسبانية"، إن نادي ريال مدريد فتح مفاوضاته مع نابولي من أجل التوقيع فابيان , خاصة في ظل تألق اللاعب مع إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاماً.

وقالت الصحيفة، أن نابولي الإيطالي يرغب في توقيع عقد جديد مع اللاعب، دون أي شروط جزائية بسبب إمكانية رويز، والخوف من رحيله بالشرط الجزائي في أي وقت.

واختتمت الصحيفة، أن النادي الإيطالي لن يتساهل في رحيل اللاعب، إلا إذا حصل على مبلغ 80 مليون يورو، خلال الموسم المقبل.

- ريال مدريد يؤجل التعاقد مع صفقة القرن الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد قرر تأجيل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إلي صيف 2020.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ريال مدريد مستمر في مفاوضاته لضم "مبابي" لكنه هدف طويل الأمد بالنسبة له، حيث تم تأجيل حسم الصفقة لصيف 2020.

و ذكر ناصر الخليفي أن مبابي باقٍ في استاد حديقة الأمراء وأنه لن يغادر هذا الصيف، لأن اللاعب لم يطلب الخروج رغم تصريحاته حول رغبته في مزيد من المسؤولية وانفتاحه حول تجارب جديدة في مسيرته.

وأكدت الصحيفة الاسبانية انه لا تبدو إمكانية حسم الصفقة قبل الموسم الجديد 2019/2020 واردة بشكل كبير، صحيحٌ أن موقف باريس المتعنت قد تغير مؤخرا، بسبب ازدياد التوتر داخل أوساط النادي، لكن مسؤولي ريال مدريد لا يريدون اتخاذ أي خطوة من شأنها إفساد المخطط بعيد المدى للتوقيع مع النجم الفرنسي

- نجوم ريال مدريد يُرحبون بـ صفقة الملكي الجديدة

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حرص لاعبو ريال مدريد الإسبانى علي الترحيب بإنضمام الموهبة الفرنسية كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان خلال هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "آس"الأسبانية، بعض رسائل الترحيب من لاعبى ريال مدريد الذين رحبوا بإنضمام كيليان مبابي إلى الملكى فى الموسم الجديد.

البداية مع البرازيلى فينيسيوس جونيور والذى قال: "الجميع يحب أن يكون هنا قريباً وأعتقد أنه سيأتي.. أنا معجب به كثيراً، لقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب وإذا قدم إلى هنا حقاً، فإنه سيؤدي بشكل جيد للغاية".

أما الحارس البلجيكى تيبو كورتوا علق قائلاً: "إذا جاء إلى البيرنابيو، أنا لا أعرف حقاً، ولكن ما هو واضح أن لاعبين مثله سيكون دائماً مرحباً بهم في ريال مدريد".

كما حصل مبابي على إشادة مواطنه رافاييل فاران والذى قال: "لديه موهبة لا تُصدق ونضج هائل بالنسبة لعمره، هو يعرف كيف يقوم بكل شيء. إذا كان في فريقي، فسأكون سعيداً جداً".

- ريال مدريد يتجاهل بوجبا وإيركسن ويستعد للتعاقد مع نجم ليون

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي تونجاي ندومبيلي، لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، والذي يتواجد على رادار ريال مدريد الإسباني، يريد مغادرة ليون هذا الصيف، حيث أن رئيس النادي الفرنسي جان ميشيل أولاس أكد ذلك اليوم.

ووفقًا لما ذكرته صيفة "الآس" الإسبانية، فإن ندومبيلي سيغادر أولمبيك ليون هذا الصيف، وهو أمرٌ أكدّه الرئيس أولاس في مؤتمر صحفي قال فيه: "إنه يسعى للرحيل، والأندية الكبرى تسعى للتعاقد معه.

الجدير بالذكر ان النجم الفرنسي يحب زيدان كثيرًا كما يمثل صفقة أقل تكلفة في الوسط من بول بوجبا وكريستيان إريكسين، إلا أن الريال سيكون مضطرًا لبذل الجهد لضمه حيث رفض ليون بالفعل عروضًا بلغت أكثر من 50 مليون يورو لبيع اللاعب.

- آرسنال وتوتنهام يتصارعان من أجل ضم نجم الريال

أكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ناديي آرسنال وتوتنهام يتنافسان على ضم نجم ريال مدريد وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد قراره بالرحيل مؤخراً.

وقدم سيبايوس مستوى لافت للنظر خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا للشباب في بطولة أوروبا تحت 21 سنة المقامة حالياً.

وذكرت تقارير إسبانية أن ماوريسيو بوتشتينيو مدرب نادي توتنهام بضرورة التعاقد مع سيبايوس خاصةً مع احتمال مغادرة الدنماركي كريستيان إريكسن صفوف السبيرز.

يُذكر أن نادي ريال مدريد يرغب في بيع الاسباني سيبايوس مقابل 50 مليون يورو، ويمكن أن يوافق على رحيله حال وجود عرض رسمي بقيمة 40 مليون خلال الفترة المقبلة.

- حارس ريال مدريد الجديد يقع في مشكلة كبيرة

صار نادي برشلونة الإسباني على وشك التعاقد الرسمي، مع النجم البرازيلي نيتو حارس مرمى فريق فالنسيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسائلت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن إمكانية أن يكون نيتو حارس لموسم واحد فقط في برشلونة، بعد انتقاله إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

وأكدت "سبورت" على أنه قبل التوقيع مع نيتو، تم تحذيره بالفعل أنه سيلعب دقائق قليلة، وهو سيوقع على عقد طويل، لكن إذا لم يتأقلم فالنادي لن يحتفظ به.

وسيعمل البارسا على الاستفادة منه فهو لديه سوق جيد في إيطاليا، وسيكون "بينا" حارس الرديف هو الحارس الثاني حيث هناك ثقة به.

- بنفيكا يحسم التعاقد مع نجم ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية برتغالية، أن نادي بنفيكا البرتغالي، قد تمكن من حسم التعاقد مع نجم ريال مدريد المعار راؤول دي توماس، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن نادي بنفيكا يأمل بإنهاء التعاقد مع راؤول دي توماس نهاية الاسبوع الجاري.

وأفادت التقارير أن قادة فريق بنفيكا كانوا في اجتماعات مع ادارة ريال مدريد بعد نهاية الموسم، وتم الاتفاق على قيمة الصفقة، 20 مليون يورو.