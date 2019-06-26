اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وبنين كورة ستار.. كورة لايف مشاهدة مباراة (GHANA VS BENIN) ماي كورة

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مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وبنين كورة ستار| بين ماتش| يلا لايف، اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 عبر رابط الاسطورة hd، حيث يستضيف استاد "الاسماعيلية" المباراة المرتقبة بين منتخب غانا ونظيره بنين بالمجموعة السادسة من بطولة أمم إفريقيا، ويمكن مشاهدة بث مباشر للمباراة عبر رابط يوتيوب بدون تقطيع kora online.

موعد مباراة غانا ضد بنين في أمم إفريقيا 2019:

البث المباشر – كورة لايف مشاهدة مباراة (GHANA VS BENIN) ماي كورة، كورة أونلاين، بث مباشر مباراة غانا على yalla live، كورة ستار، حيث ستنطلق مباراة غانا ضد بنين في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الثلاثاء 25 – 6 – 2019 على استاد "الاسماعيلية).

التشكيل المتوقع لمنتخبي غانا ضد بنين في أمم إفريقيا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم – لومور أجبينو – جون بوي – قاسم نوهو

خط الوسط: كوادو أسامواه – توماس بارتي – كريستيان أتسو

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خط الهجوم: توماس أجيبونج – أندري أيو و جوردان أيو

-منتخب بنين:

حراسة المرمى: ساتورنين ألاجبي

خط الدفاع: خالد أدينو - مواس أديلو - سيدو باراز - رودريج فاسينو

خط الوسط: جوردان اديوتي - تيجاني انان - سيسي دالميدا - رودريج كوسي

خط الهجوم: دافيد جيجلا - جوديل دوسو

البث المباشر – كورة لايف مباراة غانا وبنين في أمم إفريقيا 2019:

يستطيع عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الكرة الإفريقية متابعة بث مباشر لمباراة غانا وبنين في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وباللغة العربية عبر قنوات bein sports، max hd 1، max hd 2، كما ستكون المباراة متاحة عبر روابط البث المباشر على موقعنا كورة لايف| كورة ستار| yala live| my kora، وكذلك البث المباشر عبر رابط الاسطورة hd ورابط يوتيوب بدون تقطيع.