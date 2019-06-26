الامارات | الجزيرة ينهي عقد بارازيت بالتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينهي عقد بارازيت بالتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة في بيان رسمي، أمس، إنهاء تعاقدها مع لاعب الفريق الأول الهولندي، ناصر بارازيت (29 عاماً)، بالتراضي بين الطرفين، وتمنت الشركة التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته الرياضية المقبلة.

من جانبه، أعلن نادي بيوريرام يونايتد التايلاندي تعاقده مع اللاعب، بعد قرار الجزيرة الاستغناء عنه بنهاية الموسم المنصرم.