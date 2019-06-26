الامارات | إيناس حجازي سباحة سورية تدافع عن شعار «دبي لأصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس حجازي سباحة سورية تدافع عن شعار «دبي لأصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، عن انضمام السباحة السورية إيناس حجازي المقيمة في الدولة إلى قوائم النادي، ورفع شعاره في البطولات المحلية والمحافل الدولية، لتصبح حجازي (27 عاماً)، أول رياضية من الأسوياء تنضم إلى أندية أصحاب الهمم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، وحضره رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، والسباحة السورية إيناس حجازي، والمدير الفني لنادي دبي لأصحاب الهمم، المهندس فتحي الأشهب.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد، في كلمته بالمؤتمر، أن الهدف الرئيس من المبادرة غير المسبوقة بانضمام رياضية من الأسوياء ومشاركتها بشعار نادٍ من أصحاب الهمم في البطولات المحلية والعالمية، يكمن في تغيير النظرة العامة السائدة عن مفهوم الدمج المجتمعي المتعلقة بأن على أصحاب الهمم السعي للدمج في مجتمعاتهم، واعتماد نظرة أكثر شمولية، تتمثل في أن الدمج يعني أن الأسوياء وأصحاب الهمم على القدر ذاته من المساواة.

وأوضح بالرقاد أن «اعتماد السباحة السورية إيناس حجازي على منشآت النادي في تدريباتها فتح الباب أمام فكرة انضمامها وجهازها التدريبي الخاص إلى النادي بشكل رسمي، ليس بهدف الترويج لاسم نادي دبي لأصحاب الهمم الذي هو بالأصل مصنف الأول عالمياً وفق جميع الاتحادات الدولية، بل بهدف تسليط الضوء على أن الدمج المجتمعي يمكن أن يصبح بصورة معاكسة، بانضمام الأسوياء إلى أقرانهم أصحاب الهمم، الذي من سبيله تسريع وتيرة الدمج من جهة، والاستفادة بشكل أكبر من خبرات الأسوياء في صالح رياضة أصحاب الهمم».

وأضاف: «سيعود انضمام إيناس للنادي بفوائد عديدة، بداية من الاستفادة من خبراتها والجهاز التدريبي لها المكون من مدرب استرالي وآخر بريطاني، في نقل تلك الخبرات لفرق النادي، خصوصاً في ظل مساعٍ لتأسيس فريق نسائي من صاحبات الهمم على صعيد السباحة».

واستطرد بالرقاد قائلاً: «ستسجل إيناس حجازي ضمن فئة الرياضي المقيم، وستنافس في بطولات الأسوياء المحلية التي ستتيح لها تمثيل الدولة لاحقاً في البطولات العالمية». وعن تعميم هذه التجربة لتطال رياضات فردية أخرى، قال رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم: «نملك منشآت على أعلى مستوى، ونحن جاهزون لتوسيع هذه التجربة لخدمة تطوير الرياضة الإماراتية، ومنها على سبيل المثال ألعاب القوى في ظل امتلاكنا داخل النادي مضماراً يتمتع بأعلى المعايير العالمية».

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يذكر أن السباحة إيناس حجازي سبق لها أن مثلت منتخب سورية الوطني حتى عام 2011، قبل أن تبتعد عن ممارسة الرياضة، وتتجه إلى الإمارات التي أتاحت لها فرصة العودة إلى رياضتها المفضلة في عام 2016، ونجحت في حصد إنجازات شرق أوسطية وعالمية على صعيد المسافات الطويلة، والتأهل إلى نهائي كأس العالم للمحيطات في روسيا 2019.

إيناس: نادي دبي لأصحاب الهمم فرصة لبلوغ الدورات الأولمبية

أكدت السباحة السورية إيناس حجازي، أنها لم تتردد في قبول عرض نادي دبي لأصحاب الهمم، لما قدمه النادي من خدمات تتعلق بالاستفادة من منشأته ضمن استعداداتها للمشاركة الشهر المقبل في بطولة كأس العالم للمحيطات التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.

وقالت حجازي لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنشآت الحديثة بجانب الدعم والتشجيع الكبير الذي حظيت به من قبل مسؤولي نادي دبي لأصحاب الهمم، كانت وراء بزوغ فكرة رفع شعار النادي في مشاركاتي المقبلة على صعيد الأسوياء، بطموح تحقيق حلمي المتمثل ببلوغ المجد الأولمبي».

وأوضحت: «التواجد ضمن القوائم الرسمية لنادي دبي لأصحاب الهمم سيمكنني من المشاركة في البطولات المحلية، وبالتالي القدرة على تمثيل الدولة في بطولات عالمية تمنحني فرصة تحقيق حلم التواجد في الدورات الأولمبية».