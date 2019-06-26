الامارات | البيرق يعلن استعداده للتحدي الجديد مع الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن البيرق يعلن استعداده للتحدي الجديد مع الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى حارس المرمى محمد البيرق سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الوصل، مؤكداً جاهزيته لخوض التحدي الجديد مع «الإمبراطور»، وإدراكه لحجم المسؤولية وصعوبة المهمة مع فريق عريق يمتلك تاريخاً كبيراً وقاعدة جماهيرية في جميع إمارات الدولة.

وأعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أول من أمس، عن تعاقدها مع محمد البيرق، قادماً من اتحاد كلباء، إذ قدمته إلى وسائل الاعلام والجمهور، حيث يعد البيرق الصفقة الثالثة التي تبرمها شركة الكرة الوصلاوية بعد التعاقد مع حميد سالمين قادماً من الظفرة، والبرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة.

وقال البيرق في تصريحات نشرتها شركة الكرة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه سعيد بالانضمام للوصل، مؤكداً شعوره بالحماس والرغبة في بدء فترة الإعداد، والتعرف إلى زملائه الجدد، وخوض التدريبات تحت قيادة المدرب الروماني لورينت ريجيكامب.