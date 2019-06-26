الامارات | رسمياً.. «الهيئة» تفرج عن مبالغ الدعم المالي لاتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. «الهيئة» تفرج عن مبالغ الدعم المالي لاتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، أن الهيئة قررت رسمياً الإفراج عن جميع مبالغ الدعم المالي المخصصة لاتحاد الكرة التي تم تجميدها في فبراير الماضي، بعدما تأكدوا في الهيئة من أن اتحاد الكرة تجاوب بشكل إيجابي مع الملاحظات التي كانت قد تقدموا بها.

وأكد عبدالغفار خلال جلسة مع الإعلاميين أمس بمقر الهيئة في دبي، أن الاتحاد قام خلال الجمعية العمومية التي عقدت أخيراً بتعديل أوضاعه ولوائحه الخاصة بمنع ازدواجية المناصب الرياضية، نظراً لوجود ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته يشغلون في الوقت ذاته مناصب في أنديتهم، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب المصالح.

ولفت إلى أنهم يشكرون الاتحاد على هذه الخطوة، وقال إنهم توصلوا الى اتفاق مع اتحاد الكرة بضرورة إكمال الدورة الانتخابية الحالية للاتحاد التي تبقى منها سنة واحدة دون استقالة الأعضاء المعنيين بهذا الامر، وأن يتم تنفيذ القرار الخاص بمنع ازدواجية المناصب اعتباراً من الدورة الانتخابية الجديدة.

وأضاف سعيد عبدالغفار في تصريحات صحافية «اتحاد الكرة تجاوب مع الأمر وقام بتعديل أوضاعه من أجل مصلحة البلد ومصلحة الرياضة، ولو كان هناك تعنت من جانبه لما قام بهذه الخطوة، وهدفنا جميعاً هو الارتقاء بالرياضة الإماراتية».

ووصف أمين عام الهيئة اتحاد الكرة بأنه متعاون جداً مع الهيئة، معتبراً أن ما حدث جاء على خلفية أنظمة ولوائح وأنه لا يفسد للود قضية.

وتابع «يجب أن يعلم الجميع أن الهيئة والاتحادات الرياضية على قلب واحد، وأنه لا يمكن للهيئة أن تعمل بمعزل عن الاتحادات، وكذلك الاتحادات لا يمكن أن تعمل بعيداً عن الهيئة، ونحن جزء لا يتجزأ من كيان واحد».

ويتلقى اتحاد الكرة دعماً سنوياً من الهيئة بنحو 57 مليون درهم، علماً أنه تم في نوفمبر الماضي إيقاف الدعم المالي المقدم منها على خلفية ازدواجية المناصب لثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد هم: خليفة الجرمن الذي يعمل رئيساً لمجلس إدارة نادي عجمان بجانب عضويته في اتحاد الكرة، ومحمد اليماحي الذي يعمل بجانب عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكرة نائباً لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد ورئيساً كذلك لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وراشد الزعابي الذي يشغل الى جانب عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكرة منصباً في نادي الوحدة.

وأضاف عبدالغفار «القرار الذي اتخذته الهيئة في فترة سابقة بإيقاف الدعم المالي المخصص لاتحاد الكرة يتعلق بتطبيق اللوائح والأنظمة بضرورة البعد عن الشبهات، وما قامت به الهيئة ربما ترجم بشكل خاطئ، كما لو أنها ضد اتحاد الكرة وأن الاتحاد ضد الهيئة، وهذا الأمر ليس صحيحاً».

وأضاف «كل ما حدث أننا في الهيئة قدمنا ملاحظاتنا لاتحاد الكرة بخصوص مسألة تضارب المصالح ومنع ازدواجية المناصب الرياضية، وقد سبق أن قلنا لاتحاد الكرة إنه سيتم إيقاف الدعم المالي المخصص له حتى يقوم بتعديل أوضاعه في هذا الخصوص، وربما في البداية لم يتجاوب.

وأضاف: نكن كل احترام للأخوة في اتحاد الكرة بدءاً من رئيس الاتحاد حتى آخر عضو في الاتحاد.

وشدد عبدالغفار على أن اتحاد الكرة لا يطالب الأعضاء في اتحاد الكرة بالاستقالة من الاتحاد، وأن أي عضو لديه مطلق الحرية في أن يختار المؤسسة التي يعمل فيها.

وأشار إلى أنهم في الهيئة كانوا دائماً يناشدون الاتحادات الرياضية ضرورة البعد عن الشبهات.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة وصف من قبل في تصريحات صحافية الهيئة العامة للرياضة بأنها تعد الحاضنة والداعم للاتحادات الرياضية، وأنها حريصة على المنظومة الرياضية، مشيراً إلى أنه بالنسبة لموضوع الدعم المالي لاتحاد الكرة من قبل الهيئة فقد تم حله خلال الاجتماعات السابقة حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لاتحاد الكرة، واعتمادها المعايير الخاصة بضمان عدم ازدواجية المناصب الرياضية بالنسبة لأعضاء اتحاد الكرة اعتباراً من الدورة الانتخابية المقبلة.

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57

مليون درهم قيمة

الدعم السنوي

المقدم من الهيئة

إلى اتحاد الكرة، وكان

قد تم تجميده سابقاً

بسبب ازدواجية

المناصب لثلاثة من

أعضاء مجلس إدارة

الاتحاد.

- اتفاق بين الهيئة واتحاد الكرة يقضي بإكمال الدورة

الانتخابية الحالية في السنة المتبقية، دون ضرورة

استقالة أحد الأعضاء المعنيين بقرار ازدواجية

المناصب، على أن ينفذ في الدورة الجديدة.