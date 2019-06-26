الامارات | سحب دعوى ضد نجم الغولف تايغر وودز بعد وفاة أحد موظفيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سحب دعوى ضد نجم الغولف تايغر وودز بعد وفاة أحد موظفيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محامي نجم الغولف الأميركي، تايغر وودز، أول من أمس، أن موكله لم يعد ملاحقاً قضائياً من قبل والدي أحد موظفي مطعمه، الذي توفي في حادث سيارة في ديسمبر الماضي. ولاتزال الدعوى ضد صديقته إيريكا هيرمان، التي تشغل منصب مديرة مطعم «ذا وودز» في جوبيتر بولاية فلوريدا. وقال المحامي باري بوستمان في بيان «هذا هو القرار الصحيح». وأضاف في تصريحات صحافية «ما حدث في تلك الليلة مأساوي، لكن الحقائق ستظهر أن أسباب حادث إيمسبيرغر هي قراراته الخاصة».

ويحمّل والدا الضحية، نيكولاس ايميسبرغر، الذي كان نادلاً في المطعم وودز، وشريكته، مسؤولية وفاة ابنهما البالغ 24 عاماً، على أساس سماحهما له بقيادة السيارة مع علمهما بإدمانه على الكحول.

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وأظهر تشريح ايميسبرغر، الذي توفي نتيجة جروح في مكان الحادث، أن مستوى الكحول في دمه يزيد ثلاثة أضعاف عن المعدل الطبيعي.

وبحسب نص شكوى العائلة التي تقدمت بها في الوهلة الأولى، فإن تايغر وودز كان يعرف، أو كان يجب أن يعرف، أن ايميسبرغر مدمن على الكحوليات.