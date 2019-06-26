الامارات | نيمار يتفق مع برشلونة على العودة.. ويعتذر للكاتالونيين

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتفق مع برشلونة على العودة.. ويعتذر للكاتالونيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل النجم البرازيلي نيمار وبرشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى «اتفاق شفهي»، يقضي بعودة المهاجم إلى صفوف الكاتالوني، بحسب ما جاء في صحيفة «سبورت» الكاتالونية المقربة من النادي الإسباني، التي اعتبرت أنه «يبقى تحقيق الأصعب»، وهو إقناع فريقه الحالي، باريس سان جرمان الفرنسي، بالتخلي عن نجمه الأول.

وقالت الصحيفة «يملك برشلونة اتفاقاً شفهياً مع نيمار لكي يرتدي قميص البلاوغرانا للمواسم الخمسة المقبلة»، كما قرر اللاعب توجيه اعتذار في رسالة علنية موجهة إلى جمهور برشلونة ولاعبيه والجهازين الفني والإداري عن الطريقة التي رحل بها عن النادي في صيف 2017، حين غادر من خلال قيام سان جرمان بدفع الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو، كما رفع دعوى قضائية ضد برشلونة يطالبه فيها بدفع مكافأة تجديد عقده في وقت سابق قبل رحيله.

وأضافت «وافق نيمار على العقد المعروض عليه من قبل برشلونة، وهذا ما تستطيع سبورت تأكيده بطريقة حصرية. وقد وافق على خفض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حالياً»، مشيرة إلى أن عرض برشلونة الحالي هو 24 مليون يورو «القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة»، قبل رحيله إلى سان جرمان. وتشير الصحف إلى أن نيمار يتقاضى أجراً سنوياً مقداره 35 مليون يورو في سان جرمان. ونقطة أخرى قد تسهل من عودة نيمار إلى برشلونة، وهي أن اللاعب قرر سحب الدعوى المقدمة ضد الكاتالوني، والمتعلقة بعدم دفع تعويضات له تقدر بـ26 مليون يورو لدى رحيله عنه.

وأضافت «هذا الاتفاق هو خطوة عملاقة في المفاوضات للانتقال النهائي للبرازيلي، لكن الأمر الأكثر تعقيداً يبقى الحصول على موافقة سان جرمان بالتخلي عنه، بعد أن اشتراه بدفع 222 مليون يورو»، مشيرة إلى أن المفاوضات تتم عبر «وسيطين»، نظراً للعلاقات السيئة بين الناديين.

وبحسب وسائل إعلام عدة، لن يتردد سان جرمان في التخلي عن نيمار في حال حصوله على عرض ضخم. وكان نيمار أمضى أربع سنوات في صفوف برشلونة (2013-2017)، وأحرز أبطال أوروبا عام 2015.

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ويتعين على برشلونة التخلي عن بعض لاعبيه في حال أراد إعادة نيمار إلى صفوفه.

- صحيفة «سبورت»

الكاتالونية أكدت أن

برشلونة يريد

التوقيع مع نيمار

لـ5 مواسم.