الامارات | نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الجوية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الجوية، برئاسة الشيخ حسين بن علي بن راشد المعلا، وعضوية كل من: جاسم يوسف المنصوري نائباً للرئيس، وكذلك سعيد خليفة الغيثي، ومشعل جمعة الشامسي، وسعيد علي البدواوي، وحميد عتيق الدرمكي، وخميس فايز مبارك، وخليفة عبيد الظاهري. وتمتد فترة المجلس الجديد لثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ صدور القرار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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