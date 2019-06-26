الامارات | التقرير الطبي يثبت سلامة كالو من مشكلات في القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير الطبي يثبت سلامة كالو من مشكلات في القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد، أمس، سلامة لاعب المنتخب النيجيري، صامويل كالو، من أي مشكلات في القلب، على خلفية الفحص الطبي الذي طلبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من الاتحاد النيجيري بشأن حالة اللاعب، لتحديد إمكانية مشاركته في مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية من عدمه.

وأجرى اللاعب الفحوص الطبية اللازمة في مستشفى السلام الدولي بالقاهرة، ومن المنتظر ان ينضم غداً إلى تدريبات منتخب «النسور الخضراء»، تمهيداً للمشاركة في المباريات المقبلة. وتعرّض اللاعب قبل ثلاثة أيام لمشكلة بعضلة القلب أدت إلى نقله لمستشفى في الإسكندرية، وخرج اللاعب من المستشفى بعدما تلقى العلاج اللازم، لكن مدربه فضل عدم إشراكه في المباراة الأولى للفريق أمام بوروندي، التي انتهت بفوز نيجيريا بهدف دون رد، قبل أن يجري اللاعب مزيداً من الفحوص الطبية في مستشفى بالقاهرة، ليتم التأكد من سلامته.

وتلعب نيجيريا ضمن فرق المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تضم أيضاً مدغشقر وبوروندي وغينيا.