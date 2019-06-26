شكرا لقرائتكم خبر عن بنين تحقق أولى مفاجأت أمم أفريقيا 2019 وتقتنص نقطة ثمينة من غانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب بنين أولى مفاجأت بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليًا في مصر، وأقتنص نقطة ثمينة من نظيره منتخب غانا بتعادل إيجابي 2-2 في الجولة الأولى من المجموعة السادسة، على ملعب استاد الإسماعيلية.

وتقدم منتخب بنين في الدقيقة الثانية عن طريق مايكل بوتي بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، ليسجل أسرع هدف في هذه النسخة من المسابقة حتى الآن.

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وفي الدقيقة التاسعة سجل المنتخب الغاني هدف التعادل عن طريق أندري أيوا، قبل أن يسجل شقيقه جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وعانى المنتخب الغاني من النقص العددي بعد طرد مدافعه جون بوي لتلقيه الإنذار الثاني، قبل أن تتلقى شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 63عن طريق بوتي الذي أصبح أول لاعب في تاريخ بنين يسجل هدفين في مباراة بكأس الأمم الأفريقية.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة، ليحتلا المركز الثاني والثالث على التوالي خلف المتصدر منتخب الكاميرون صاحب الثلاث نقاط بعد فوزه على غينيا بيساو 2 / صفر اليوم الثلاثاء.