شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الرياضة» تدقق عقود العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) باشرت لجنة من مكتب الهيئة العامة للرياضة مهماتها العملية بمقر نادي الاتحاد، من أجل التدقيق في كافة الأوراق المالية، والاطلاع على العقود الموجودة بالنادي، وأبرزها عقود المحترفين قبل تسلم الإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي مقر النادي، واعتماد التواقيع المختصة برئيس النادي وأعضاء مجلس إداراته للسنوات الـ4 القادمة.

باشرت لجنة من مكتب الهيئة العامة للرياضة مهماتها العملية بمقر نادي الاتحاد، من أجل التدقيق في كافة الأوراق المالية، والاطلاع على العقود الموجودة بالنادي، وأبرزها عقود المحترفين قبل تسلم الإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي مقر النادي، واعتماد التواقيع المختصة برئيس النادي وأعضاء مجلس إداراته للسنوات الـ4 القادمة.

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