شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك ينتظر الضوء الأخضر للتفاوض مع ثلاثى الكبار بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب المغربى حميد أحداد صانع ألعاب الزمالك، الحصول على الضوء الأخضر، من مسئولى القلعة البيضاء للدخول فى مفاوضات مع الأندية المغربية الراغبة فى الحصول على خدماته.

وأصبح حميد أحداد المرشح الأقرب للرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، فى ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات وضرورة رحيل أحد اللاعبين الأجانب بالقائمة البيضاء لإخلاء مكان للمهاجم الأفريقى المنتظر قيده بقائمة الموسم الجديد.

وتلقى حميد أحداد اتصالات من ثلاثى الكبار بالدوري المغربى وهى أندية الرجاء والوداد ونهضة بركان لكنه يترقب تحديد مصيره النهائى مع نادي الزمالك قبل التفاوض مع الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.