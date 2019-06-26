شكرا لقرائتكم مباحثات زملكاوية سرية لكشف حقيقة علاقة أوباما وجروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي الزمالك، تحقيقا سريا، خلال الساعات الماضية، للكشف عن حقيقة علاقة يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق.
وترددت أنباء قوية عن منح جروس وعدا لأوباما بتواجده معه فى صفوف الفريق الجديد الذى سيتولى تدريبه بالموسم الكروى المقبل.
أوباما ودع جروس بعد رحيله
وبالفعل تواجد أوباما فى السعودية خلال الأيام الماضية قبل عودته للزمالك مرة أخرى، مما زاد من شكوك حول طبيعة علاقة اللاعب مع جروس وإمكانية انتقاله بالفعل للنادي الذى سيتولى المدرب السويسرى تدريبه.
وأصبح أوباما أحد العناصر الأساسية بالزمالك مع السويسرى جروس، نظرا لقناعة الخواجة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية والاعتماد عليه فى أغلب المباريات الرسمية سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.
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