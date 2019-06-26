الخليج 365 يكشف القيمة الفعلية لانتقال لاعب الزمالك لصفوف الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من محمود عبد العاطى دونجا لاعب وسط الزمالك المعار لصفوف النادي الإسماعيلى، القيمة الفعلية لانتقال اللاعب لصفوف قلعة الدراويش بشكل نهائى. أوضح المصدر أن عقد إعارة دونجا من الزمالك للإسماعيلى يؤكد أحقية الأخير فى الحصول على خدمات اللاعب نهائيا حال سداد 6 ملايين جنيه وليس 4.5 مليون جنيه كما تردد فى الفترة الأخيرة. أضاف المصدر أن إعارة دونجا للإسماعيلى كلفت خزينة الدراويش مليون و 500 ألف جنيه وإذا أراد مسئولو القلعة الصفراء ضم اللاعب بشكل نهائى يجب سداد 6 ملايين جنيه أخرى مع ضرورة موافقة اللاعب نفسه على إتمام الصفقة.

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